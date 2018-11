Mundo

Governo rejeita acusações sobre práticas de nepotismo

A presidente do maior partido da oposição cabo-verdiana (PAICV), Janira Hopffer Almada, acusou o Governo de nomear familiares e amigos para cargos de chefias no país, mas o primeiro-ministro esclareceu que estão a ser realizados concursos públicos.

Fotografia: DR

A deputada e presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) fez a acusação no início do debate mensal com o primeiro-ministro, em que o tema proposto pela bancada parlamentar do próprio partido foi boa governação e transparência. "Será por mera casualidade que muitas empresas, muitos institutos e muitas instituições do Estado estão a ser geridos por familiares e amigos próximos dos actuais titulares do poder político", ironizou Janira Hopffer Almada.