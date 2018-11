Mundo

Governo retoma diálogo com grupos da oposição

O Governo sudanês anunciou esta semana que vai retomar as negociações com a oposição do país e diferentes grupos armados. O adjunto do Chefe de Estado sudanês, Faisal Hassan Ibrahim, fez este anúncio na quarta-feira depois de uma reunião com o chefe do Comité de Alto Nível da União Africana para o Sudão (AUHIP) e antigo Presidente sul-africano, Thabo Mbeki.

Thabo Mbeki tem garantias de regresso ao diálogo

Fotografia: DR

“O Governo está a preparar-se para reiniciar as negociações com opositores e os grupos armados de acordo com o calendário fixado pela mediação africana”, disse este responsável à imprensa após o encontro. A reunião abordou a participação dos signatários no acordo de roteiro da União Africana sobre a preparação da Constituição do Sudão e da Lei Eleitoral, disse.

Durante a reunião, foram igualmente discutidos os resultados das reuniões entre Thabo Mbeki e o presidente de Apelo do Sudão, Al-Saddiq al-Mahdi, e outros dirigentes políticos da oposição, continuou.

Em Março de 2016, o Governo sudanês assinou unilateralmente um acordo de roteiro proposto pelo AUHIP para acabar com a guerra civil, mas as forças da oposição recusaram-se a assiná-lo.

Em Agosto de 2016, os dirigentes de Apelo do Sudão assinaram o acordo de roteiro em Addis Abeba, capital da Etiópia, mas as discussões sobre a sua implementação foram interrompidas no mesmo ano.

O Apelo do Sudão, criado em Dezembro de 2014, é uma aliança que reagrupa os partidos de oposição e grupos armados do Sudão, incluindo o Partido Oumma e o Congresso Nacional, entre outros.