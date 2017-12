Mundo

Governo tem 100 dias para mostrar resultados

O Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, deu quarta-feira ao seu próprio governo um prazo de 100 dias para que as medidas que estão agora a ser implementadas comecem a dar resultados.

Chefe de Estado zimbabweano lança um repto aos membros do seu Governo

Fotografia: Jaimagens | Fotógrafo

Proferindo no Parlamento o seu primeiro discurso sobre o Estado da Nação, o novo presidente disse que o governo está já a aplicar as acções que julga pertinentes para a “recuperação económica do país”, mas sublinhou que os resultados práticos têm que surgir já num prazo máximo de 100 dias.

Neste seu discurso, mais curto do que era expectável, Mnangagwa criticou o galopante aumento dos preços dos principais produtos alimentares, que se tem registado nos últimos dias, e apelou para que os empresários “cumpram o seu papel” no sentido de criarem as condições para que os zimbabweanos possam ter um “Natal melhor do que o do ano passado”.

Emmerson Mnangagwa agradeceu a forma como a população zimbabweana encarou o período que levou à instauração da “Operação Restaurar a Legalidade”, que foi dada por terminada na passada segunda-feira, que teve o seu ponto mais alto com o pedido de demissão apresentado por Robert Mugabe e consequente tomada de posse de um novo Presidente e respectivo governo.

“Todos temos de continuar juntos para que o Zimbabwe possa manter a estabilidade e recuperar o seu poder económico, única forma de conseguirmos atrair o investimento estrangeiro de que necessitamos para colocar a nossa máquina produtiva em andamento”, sublinhou Emmerson Mnangagwa. O novo Presidente do Zimbabwe lançou ainda um apelo aos países vizinhos para que continuem a apoiar o país e anunciou que até ao final do ano o fornecimento e distribuição de energia eléctrica passará a contar com um suplemento de 300 megawatts.

“Graças ao apoio dos nossos vizinhos vamos ter uma ajuda suplementar de 300 megawatts de energia eléctrica, que servirá para minimizar os problemas que se arrastam há demasiados anos e que têm afectado as nossas populações e impedido a indústria e a agricultura de funcionar com maior pujança”, referiu. Mnangagwa garantiu que as eleições de 2018 vão decorrer com “total transparência”, de modo a que “delas possam sair resultados que representem o verdadeiro sentido de voto dos zimbabweanos". A concluir a sua intervenção, Emmerson Mnangagwa sublinhou que a corrupção continua a ser o maior problema com que as autoridades se debatem e prometeu um “combate sem contemplações” a esse flagelo através da criação de mecanismos legais que “punam duramente” os que forem apanhados nas “teias da lei”.



Recuperar o tempo perdido



Independentemente dos discursos, a grande preocupação das autoridades zimbabweanas é a de recuperar o tempo perdido durante os últimos anos da administração liderada por Robert Mugabe. Os novos membros do governo, alguns dos quais transitaram do último executivo, estão a desenvolver esforços no sentido de readaptarem as suas prioridades a uma nova estratégia política.

Essa estratégia, tal como refere o Presidente Emmerson Mnangagwa no seu discurso sobre o Estado da Nação, baseia-se no combate à corrupção e na adopção de mecanismos que possam revitalizar a sua economia em duas áreas fundamentais: agricultura e diamantes.

Estes dois sectores são aqueles que mais rapidamente podem alavancar os meios para que a economia possa efectivamente funcionar.

Se naquilo que diz respeito à agricultura os zimbabweanos dependem praticamente deles próprios, pois possuem os conhecimentos técnicos suficientes para que as coisas possam funcionar de acordo com as metas que vierem a ser estabelecidas, já no sector dos diamantes a ajuda internacional é incontornável.