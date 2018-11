Mundo

Governo zimbabweano adopta medidas para garantir o normal fornecimento de combustíveis

O Governo do Zimbabwe adoptou medidas para assegurar o fornecimento de combustíveis nos próximos dias, anunciou ontem o ministro

das Finanças e Desenvolvimento Económico, Mthuli Ncube.

Fotografia: DR

O titular fez este anúncio no final de uma sessão do Conselho de Ministros quando interrogado sobre a escassez de combustíveis, facto que tem provocado longas filas nas bombas no Zimbabwe. O responsável acrescentou que, através dos cartões de crédito e outras formas de pagamento, está assegurada a solução do problema, mas alertou que isso provoca demoras no pagamento desses fornecimentos, o que causa as filas.