Grécia bloqueia entrada de migrantes

A Grécia bloqueou a entrada, desde sábado, de quase 10 mil migrantes provenientes da Turquia, anunciou, ontem, uma fonte governamental.

Em comunicado, as autoridades gregas referem que entre as 6h00 de sábado e as 6h00 de ontem (horas locais), foi impedida a entrada de 9.972 pessoas na região de Evros, na fronteira com a Turquia.

Do lado da Turquia, o ministro do Interior, Suleyman Soylu, afirmou, ontem, através da rede social Twitter que nas últimas horas 76.358 pessoas saíram do país, desde Edirne, e entraram na Grécia.

Citando a Polícia grega, a agência noticiosa espanhola Efe dá conta da detenção de 73 pessoas que tentaram cruzar a fronteira naquela região de Evros.

No sábado, a Organização Internacional para as Migrações revelou que, pelo menos, 13 mil pessoas já se encontravam na fronteira greco-turca, após o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ter aberto as fronteiras para deixar passar migrantes e refugiados para a Europa.

O Presidente da Turquia anunciou, no sábado, ter aberto as fronteiras com a Europa para a passagem de migrantes e refugiados, adiantando que nas próximas horas entre 25 mil e 30 mil pessoas podiam tentar chegar à Grécia.

“O que é que andamos a dizer há meses? Que se isto continuasse, seríamos obrigados a abrir as nossas portas. Não acreditaram em nós”, disse Erdogan durante um discurso em Istambul.

A Turquia alberga actualmente 3.5 milhões de refugiados sírios e centenas de migrantes e refugiados da Ásia, África e Médio Oriente usam o país como ponto de trânsito para alcançar a Europa através da Grécia.

Os dados mais recentes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Grécia tem actualmente 115 mil refugiados e com pedidos de asilo.