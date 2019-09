Mundo

Grupo armado assalta camião com mercadorias

Em plena campanha eleitoral, o ataque perpetrado terça-feira ao cair da noite por um grupo armado a um camião de mercadorias numa região onde outrora as forças governamentais e os rebeldes da Renamo, se envolviam em sangrentos confrontos, faz reacender no país o cenário de uma guerra que parecia estar definitivamente terminada.

Um grupo armado, munido de metralhadoras AK47, atacou, terça-feira à tarde, dois camiões de mercadorias, ferindo quatro ocupantes em Zimpinga, centro de Moçambique, disseram à Lusa, no local, uma das vítimas e as autoridades. Os dois condutores foram alvejados e ficaram feridos com gravidade, enquanto dois ajudantes escaparam com ferimentos ligeiros.

O local onde se deu este ataque, até 2016 era frequentemente cenário de sangrentos confrontos entre as forças governamentais e os rebeldes da Renamo, uma situação que apenas terminou em 2016 depois de ter sido obtido um cessar-fogo que em Agosto último se transformou em acordo de paz selado entre os beligerantes. Nesta zona permanecem ainda guerrilheiros da Renamo, em número incerto, que contestam a liderança do partido e que têm ameaçado recorrer às armas caso não sejam ouvidos, mas que, por sua vez, também se dizem perseguidos por outros elementos desconhecidos.

“Uma pessoa disparou, parada, na berma da estrada”, disse à Lusa um dos condutores, Ernesto Salomão, cuja viatura ficou imobilizada no local e onde era possível contar sete perfurações de balas na cabine. O ataque ocorreu num troço da estrada nacional 6 junto a uma zona de colinas no distrito de Gondola, Manica.

Trata-se do principal corredor rodoviário do centro de Moçambique, ligando a cidade da Beira, no oceano Índico, aos países africanos do interior. O condutor do outro pesado, mesmo ferido, continuou a marcha até participar o caso às autoridades policiais, que destacaram um contingente para o local.

Armando Amadeu, director do Hospital distrital de Gondola, disse à Lusa que os dois condutores sofreram traumatismos diversos, com projécteis nas pernas e braços. Quando a Lusa estava no local do ataque, uma equipa de observação de cessação das hostilidades militares chegou para averiguar o incidente, mas não prestou declarações.

Mário Arnança, porta-voz do comando provincial da Polícia em Manica, confirmou o ataque à Lusa e assegurou que uma equipa foi destacada para investigar o incidente. Não há informações sobre quem são os possíveis autores do ataque.