Grupo de 17 rebeldes abatido em operação no Kassai Central

Selecção Olímpica passa no “exame” com o ASA

A Selecção Nacional Sub-23 de futebol venceu, ontem, com imensas dificuldades a equipa de seniores do ASA, por 1-0, no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda, onde na próxima sexta-feira à tarde joga com a similar da Namíbia, para a primeira mão da preliminar de apuramento para a fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN), no próximo ano, no Egipto.