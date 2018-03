Exércitos” iniciam processo de consenso

Um comandante do exército líbio está à procura de consenso junto de outros chefes militares das regiões Leste e Sul do país para que as conquistas de todos se transformem numa aliança política pronta para concorrer a eleições.

É a partir de Benghazi, no litoral norte, cerca de 400 quilómetros a leste de Trípoli, que Marshal Khalifa Haftar, 74 anos, tem estado a tentar capitalizar o sucesso militar conquistado após o derrube do Muammar Kadhafi, depois de o líder líbio, que esteve 42 anos no poder, ter sido morto em Sirte, a 20 de Outubro de 2011.

Segundo a edição online do portal The Africa Report, as sucessivas vitórias no campo de batalha e a manutenção da estabilidade nas regiões leste e sul do país levaram alguns observadores internacionais a alcunhá-lo como o "D. Quixote de África", alcunha que pegou, tal é o consenso generalizado e a aceitação como comandante-chefe do Exército nacional líbio.