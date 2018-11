Mundo

Grupo terrorista ataca e mata onze pessoas na região norte do país

Onze pessoas morreram no norte de Moçambique em ataques atribuídos à organização terrorista al-Shabab, que não tem relação com o grupo homónimo da Somália, informaram ontem as autoridades locais.

Fotografia: DR

Um primeiro ataque ocorreu na aldeia de Chicuaia Velha, distrito de Nangade, na província de Cabo Delgado, onde nove civis, incluindo mulheres e crianças, foram assassinados e mais de 40 casas foram queimadas. Depois, na mesma província, os criminosos mataram um adulto na cidade de Lukwamba e outro em Litingina. Moradores disseram à Efe, por telefone, que os terroristas usaram espadas e facas para atacar as vítimas. Na semana passada, 189 pessoas foram acusadas na província de Cabo Delgado de integrar o al-Shabab moçambicano.Desde Outubro de 2017, que os terroristas têm efectuado ataques a civis e militares, fazendo mais de 100 mortos no norte do país, onde ficam grandes

jazidas de gás natural e petróleo com concessões já atribuídas a multinacionais.