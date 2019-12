Mundo

Guillaume Soro acusado de preparar golpe de Estado

O procurador-geral da Costa do Marfim afirmou, sexta-feira, que o antigo Primeiro-Ministro e candidato à Presidência em 2020, Guillaume Soro, é acusado de estar a preparar um golpe de Estado contra o Governo, noticiou, ontem, a Lusa.

Fotografia: DR

O opositor deveria ter regressado à Costa do Marfim na segunda-feira, após uma ausência de seis meses, mas o voo onde seguia foi desviado após as forças de segurança terem invadido a sede do seu partido, na capital, Abidjan.

A Procuradoria-Geral da República emitiu então um mandado de detenção contra Soro, cujo regresso planeado provocou tensões no país, que vai a eleições presidenciais no próximo ano.

Soro, presidente da Assembleia Nacional entre 2012 e 2019, é acusado pelo procurador Richard Adou de tentar uma conspiração a dois tempos: primeiro com uma operação de comunicação a partir do estrangeiro, em que iria “desacreditar o Governo”, e depois iria instigar “uma insurreição civil e militar”.

A acusação baseia-se numa gravação sonora feita pelos serviços de inteligência do país, reproduzida em conferência de imprensa. A gravação apresenta o diálogo entre dois homens, incluindo Soro, embora o procurador não explique quando ou como foi feita. Segundo Richard Adou foram encontradas armas durante as buscas. “Fizemos mais de 15 detenções de cúmplices”, referiu o procurador, acusando-os de “conspiração contra a autoridade do Estado”.