Guiné-Bissau marca eleições presidenciais para Novembro

CASA-CE tem novo líder no Parlamento

O presidente da CASA-CE, André Mendes de Carvalho “Miau”, considerou ontem que há falta de transparência no processo de repatriamento de capitais. André Mendes de Carvalho, que falava na passagem de pastas ao novo líder do grupo parlamentar da coligação, Alexandre Sebastião André, defendeu que as autoridades devem ir à procura dos que repatriaram ilicitamente os recursos para saber as razões da não devolução do dinheiro.