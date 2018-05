Mundo

Guiné-Conacri tem novo primeiro-ministro

O Presidente da Guiné-Conacri, Alpha Condé, nomeou esta semana primeiro-ministro Ibrahima Kassory Fofana, que era ministro do Investimento até à semana passada, quando o Governo apresentou a sua demissão.

Ibrahima Kassory Fofana

Fotografia: DR

“Avalio a dimensão da tarefa e estou convencido de que nós podemos juntos enfrentar os desafios do futuro com o objectivo último de responder às expectativas da população”, afirmou, Ibrahima Kassory Fofana, depois de ser nomeado.

Na semana passada, o então primeiro-ministro guineense Mamady Youla apresentou a Alpha Condé a sua renúncia e de todo o seu Governo, sem dar as razões para tal decisão.

O Presidente ordenou a Fofana que formasse um novo Governo no menor tempo possível. Ibrahima Kassory Fofana - de 64 anos e economista de profissão - enfrentou Alpha Condé nas eleições de 2010, pelo partido Guiné para Todos (GPT), sendo que este sufrágio terminou com dois anos de transição, depois de mais de cinco décadas de regime autoritário, e que foi vencido pelo actual Presidente.

Ibrahima Kassory Fofana já foi ministro das Finanças, entre 1997 a 2000, e foi nomeado ministro novamente, desta vez do Investimento, por Alpha Condé, em 2015, após a sua reeleição para um segundo mandato presidencial.

Esta nomeação ocorre alguns meses antes das eleições legislativas previstas para o final do ano e alguns meses após as eleições municipais realizadas a 4 de Fevereiro, as primeiras eleições locais desde 2005.

O país tem vivido vários protestos contra o Governo nos últimos meses, com inúmeras mortes por confrontos com as forças de segurança.

A ex-colónia francesa viveu sob o regime militar até 2010, quando foram realizadas as primeiras eleições democráticas, que resultaram na vitória do Presidente Alpha Condé, reeleito para a Presidência em 2015.