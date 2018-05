Guterres assinala no Mali o Dia dos Soldados da Paz

Operadores incapazes de adoptar o sistema automatizado de dados

Treze meses depois do lançamento no país do Programa de Gestão de Dados Automatizado (Asycuda World), a Administração Geral Tributária (AGT) reconhece que muitos utilizadores do sistema não abraçaram ainda a nova metodologia de trabalho e, também, os desafios decorrentes do uso das tecnologias de informação.