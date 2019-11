Mundo

Habib Jemli foi indicado para chefiar o Governo

O partido islamita moderado Ennahdha, vencedor das legislativas de 6 de Outubro na Tunísia, propôs o antigo secretário de Estado Habib Jemli para formar o próximo Governo, indicou, hoje, um porta-voz do movimento.

O líder histórico do Ennahdha, Rached Ghannouchi, foi eleito, na quarta-feira, presidente do Parlamento.

“O Ennahdha propôs Habib Jemli para o cargo de chefe do Governo”, indicou Imed Khemiri à agência France Press. O partido tinha até amanhã para anunciar o nome da pessoa escolhida para formar o Executivo.

Engenheiro agrícola de formação, Jemli, 60 anos, foi secretário de Estado do Ministério da Agricultura de 2011 a 2014, nos dois governos de Hamadi Jebali e Ali Larayedh, do movimento Ennahdha. No currículo afirma não ter “qualquer filiação política”.

Jemli foi encarregue formalmente pelo Presidente tunisino, Kais Saied, eleito a 13 de Outubro, para formar o Governo.

Terá um mês, período que poderá ser renovado uma vez, para realizar a tarefa e o Governo deve depois ser aprovado por uma maioria de deputados.

Se não for conseguida uma maioria, o Presidente Saied poderá propor um outro chefe de Governo.

O Ennadha obteve nas legislativas 52 dos 217 lugares do Parlamento, tendo ficado longe da maioria absoluta de 109 deputados.

Os resultados das eleições mostram uma dispersão do Parlamento entre formações divergentes, o que poderá exigir negociações difíceis para constituir um Governo e posteriormente legislar.