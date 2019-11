Mundo

Hoje há eleições na Guiné-Bissau

António Pimenta | Bissau

Os cidadãos da Guiné-Bissau começam às primeiras horas de hoje a depositar os boletins de voto nas urnas, para a escolha do próximo Presidente da República.

Guineenses preparados para a festa da democracia após mais de três semanas de campanha para as presidenciais

Fotografia: Dr

José Mário Vaz, o Presidente cessante, concorre para a sua própria sucessão, num pleito em que, de acordo com analistas, está, à partida, fora de hipótese a sua reeleição.

O candidato Domingos Simões Pereira, do PAIGC, no poder, continua a ser o principal favorito à vitória, prognóstico que saiu reforçado durante o último dia da campanha, na última sexta-feira. Este partido e o seu candidato superlotaram o Estádio Lino Correia, no centro da cidade.

Com capacidade para 13 mil, uma quantidade de pessoas em números que estiveram próximos da lotação viram-se forçados a assistir o comício fora do campo, por falta de espaço. Apoiantes do partido falam em 150 mil o número de pessoas que assistiram ao acto político.

Um conhecido analista político de Bissau considerou “cruciais a dimensão partidária e o carisma dos candidatos” o que, em sua opinião, “podem determinar quem vai ganhar hoje as eleições presidenciais”.

Entretanto, para Luís Pontes, um incondicional apoiante do PAIGC, na Guiné-Bissau, nem sempre as coisas funcionam assim. Nem sempre a grandeza do partido e o movimento de massas garantem a vitória de qualquer um dos contendores.

“Muitas vezes, o povo aparece em massa nos comícios, mas na hora de votar eles fazem-no a favor de um outro partido”, disse.

De uma maneira geral, o acto político e cultural que marcou o fim da campanha de Domingos Simões Pereira suplantou de longe o dos principais adversários, que, não obstante a considerável moldura humana que conseguiram aglutinar, esteve muito longe do candidato do PAIGC.

Tidos como os principais candidatos ao cargo, Domingos Simões Pereira, do PAIGC, José Mário Vaz e Carlos Gomes, os dois independentes, Umaro Sissoco Embaló, pelo Madem, e Nuno Nabiam (PRS), encerraram a campanha em Bissau, em espaços não muito distantes um do outro, no que é tido como um exercício de democracia. Na sua intervenção, o candidato do PAIGC felicitou os seus militantes e o povo guineense, pelo espírito democrático demonstrado durante a campanha, que a tornou numa verdadeira festa da democracia.

“Estamos todos convidados a eleger amanhã (hoje) o novo Presidente da Guiné-Bissau”, avançou Domingos Simões Pereira. Bastante crítico dos problemas sociais que o país enfrenta, Carlos Gomes Júnior, por seu lado, assegurou que, se for eleito Presidente da República, vai respeitar e fazer respeitar a Constituição do país.

Já o Presidente cessante agradeceu às forças de defesa e segurança pela protecção que lhe foi prestada, “que evitou a consumação do golpe de Estado que estava a ser engendrado”. O candidato não especificou a teoria do alegado golpe.

Os candidatos

Entre os principais candidatos, Domingos Simões Pereira, Carlos Gomes Júnior e Umaro Sissoco Embaló, sustentam fontes em Bissau, podem encontrar dificuldades.

Em declarações ao Jornal de Angola, as fontes consideram impróprias para um Chefe de Estado a retórica utilizada por Umaro Sissoco durante a campanha e nos meios em que circula, pelo que poderá ser sacrificado pelo eleitores nestas eleições.

Igualmente em posição menos boa, aparece Nuno Nabian, o candidato do PRS, que foi até há pouco tempo a segunda força política da Guiné-Bissau. Nas últimas eleições legislativas, foi suplantado pelo partido revelação, o Madem G-15, que se tornou a segunda maior força política da Guiné-Bissau.

O facto de grande parte dos adversários de Domingos Simões Pereira representarem uma espécie de facção da maior força política da Guiné-Bissau, o que, para alguns observadores, vai originar grandes dispersões de votos, pode vir a causar constrangimentos para o candidato do partido no poder.

Uma fonte do PAIGC afirmou que existem, no interior do partido, militantes que apoiam o candidato Carlos Gomes, ao invés de o fazerem a favor de Domingos Simões Pereira, como era de esperar.

Entretanto, Barnabé Gomes, porta-voz do PAIGC, minimizou essa situação, assegurando que estão criadas as condições para a vitória de Domingos Simões Pereira na primeira volta.

“Durante 21 dias, o PAIGC e o seu candidato percorreram o país todo para corrigir os erros cometidos nas eleições legislativas, nas quais não conseguimos uma maioria absoluta. Com o trabalho que realizámos, vamos conseguir reaver algumas posições que perdemos nas eleições passadas”, sustentou.

Alianças possíveis

Domingos Simões Pereira mostrou-se pouco interessado em alianças com outras forças políticas, na eventualidade de ser forçado a uma segunda volta, o que, certamente, pode deixar implícita a crença numa vitória na primeira volta.

Ainda que esteja por definir o figurino concreto do que poderá acontecer, em caso de uma segunda volta, fontes do Jornal de Angola garantem que existe já um acordo entre o Madem, o PRS, o candidato independente Carlos Gomes Júnior e, provavelmente, o Presidente cessante, que prevê o apoio destes para quem conseguir transitar para a segunda volta.

“A nossa missão nesta campanha é acabar com o eixo do mal e todos conhecemos onde se encontra esse mal, que é o PAIGC”, afirmou Umaro Sissoco.

O voto étnico e religioso está a ser visto como outras das questões que podem influenciar as tendências a desfavor do PAIGC.

Para Mino Landin, cidadão independente, foi por causa desta corrente de eleitores que o PAIGC não conseguiu a maioria absoluta nas legislativas.

Votantes e outros números

Três mil e 136 assembleias de voto estão distribuídas por todo o país, para receber os votos de mais de 700 mil eleitores que vão hoje às urnas na Guiné-Bissau.

Com o registo de mais de 40 por cento dos eleitores, a cidade de Bissau, a capital do país, e a região de Oio têm a maioria dos eleitores. Significa que uma vitória nestas duas regiões, o candidato em concurso é automaticamente eleito o Presidente da República.

O sector autónomo de Bissau conta com 207,659 eleitores, distribuídos por 645 assembleias de voto. De acordo com a Comissão Nacional de Eleições, a região de Oio, Norte do País, aparece em segundo lugar, com 109.179 eleitores habilitados para exercer o direito ao voto. Para esta zona, estão distribuídas 521 assembleias de voto.

A região de Bafata, Leste, é a terceira, com 100.961 eleitores e 458 mesas, vindo logo a seguir a região de Gabu, com 97.414 eleitores e 421 assembleias de voto. Em Cacheu, 90.092 eleitores vão depositar os seus boletins de voto em 405 assembleias, distribuídas pela região, seguido de Baiombo, com 50.092,198 mesas e a região de Tombali, com 39.704 eleitores e 202 mesas.

Segundo dados trazidos a público pela CNE, a região de Quinara conta com 31.920 eleitores, Bolama/Bijagós com 17.267 eleitores, distribuídos, respectivamente, em 158 e 77 mesas de assembleias de voto.

Relativamente à diáspora, que em África inclui o Senegal, Gâmbia, Guiné Conacri, Cabo Verde e Mauritânia, a CNE registou 10.510 eleitores, que vão poder votar em 29 Assembleias, enquanto a Europa conta com 6.480 eleitores e 25 mesas de voto, distribuídas por Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Bélgica.

CNE e observadores internacionais confirmaram, ontem, que estão criadas as condições para a realização das eleições Presidenciais na Guiné-Bissau.