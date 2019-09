Mundo

Homens armados matam dez pessoas na região Norte

Pelo menos, dez pessoas morreram e várias casas, incluindo a sede da Frelimo, partido no poder em Moçambique, foram incendiadas, na sequência de um ataque armado efectuado na noite de terça-feira para ontem no Norte do país, informaram fontes locais, citadas por Organizações Não Governamentais.

O saque e ataques de grupos armados a objectivos civis, há quase dois anos, já causaram a morte de mais de 200 pessoas

Fotografia: Dr

O ataque ocorreu na aldeia de Mbau, Mocímboa da Praia, onde grupos desconhecidos incendiaram várias casas e a sede da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), disse o porta-voz do partido, Caifadine Manasse, citado pela Agência de Informação de Moçambique. A Unidade de Intervenção Rápida (UIR) das Forças de Defesa e Segurança tentou repelir o ataque, tendo ocorrido uma troca de tiros por longas horas, referiu o regedor da aldeia de Mbau, citado pela ONG Centro de Integridade Pública (CIP), que tem uma missão de observação eleitoral na região.

“Os revoltosos também arrombaram barracas (locais de venda informal), apoderaram-se de mercadorias, incendiaram as barracas e saíram da aldeia com a viatura cheia”, disse. O CIP acrescenta que houve, horas antes, mais um ataque, na vila de Lindala, no distrito de Muidumbe, onde dois homens morreram após serem atacados quando trabalhavam nos campos agrícolas. Alguns distritos da província de Cabo Delgado são alvo de ataques de grupos armados desde há dois anos, havendo informações de violência quase todas as semanas, apesar do silêncio das autoridades.

De acordo com números recolhidos pela Lusa, a onda de violência já terá provocado a morte de, pelo menos, cerca de 200 pessoas, entre residentes, supostos agressores e elementos das forças de segurança. Os ataques ocorrem na região, onde se situam as obras para exploração de gás natural nos próximos anos.

Ontem, o Presidente Filipe Nyusi pediu às Forças Armadas solução rápida para conter a violência armada em Cabo Delgado. “Já está a ficar tarde para cuidar deste assunto. Se preciso, voltem à preparação”, disse o Chefe de Estado moçambicano, falando para oficiais do Exército que o foram saudar, na Presidência da República, no âmbito do 55º aniversário das Forças Armadas de Moçambique, que se assinalou ontem.

Para Filipe Nyusi, é importante que se evite a politização da situação, que exige competência e dedicação por parte do Exército moçambicano. “Os comandantes devem estar no seu lugar. Não politizemos as Forças Armadas, distribuindo cargos. Temos de agir com base na competência”, frisou o Chefe de Estado.

Presidente Nyusi promulga Lei da Justiça Militar

O Presidente Filipe Nyusi promulgou, ontem, a revisão à Lei da Defesa, que institui a Justiça Militar. A revisão da Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) introduz os mecanismos que vão regular a acção disciplinar contra membros das FADM e assegura o direito de defesa.

A norma prevê a introdução do Sistema da Autoridade de Marinha Nacional e da Autoridade Aeronáutica Nacional. A revisão à lei foi aprovada, na especialidade, pela Assembleia da República, a 23 de Agosto.

Na ocasião, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), oposição, questionou se o conceito de Justiça Militar não abriria espaço que fossem criados tribunais militares, violando a Constituição, mas o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo, prometeu que isso não vai acontecer.

Segundo o governante, a revisão cria procedimentos a seguir para o sancionamento de infracções, mas sem que tal seja feito por tribunais militares.

O Presidente moçambicano promulgou também, na terça-feira, a lei que elimina o cargo de governador da cidade de Maputo, anunciou a Presidência da República em comunicado.

A lei que estabelece o quadro legal sobre a Organização e Funcionamento da Representação do Estado na cidade de Maputo foi aprovada pela Assembleia da República em Julho e acaba com o posto de governador da cidade de Maputo. Apesar de ter estatuto equiparado ao de província, a capital não tinha governador, até que o cargo foi criado há 14 anos, mas com poderes sobre o mesmo espaço territorial do poder autárquico, o que era encarado por várias correntes como sobreposição de poderes.

A Lei agora promulgada, enquadra-se no âmbito do pacote de descentralização aprovado pela AR como corolário das negociações de paz no país, que inclui a eleição dos governadores provinciais já a partir das eleições gerais de 15 de Outubro.

Os governadores deixam de ser nomeados pelo Presidente da República, mas este passa a indicar um secretário de Estado, com poderes próprios, para cada província — incluindo para a área de estatuto equiparado da capital.

O Presidente da República promulgou, igualmente, a Lei que define o Regime Financeiro e Patrimonial dos Órgãos de Governação Descentralizada Provincial. Noutro âmbito, recebeu ainda “luz verde” do Chefe de Estado, a Lei de Autorização Legislativa para a Revisão do Código de Registo Predial.