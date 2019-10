Mundo

Homens armados matam mais seis pessoas em Sofala

Seis pessoas morreram e várias ficaram feridas, na manhã de hoje, na sequência de um ataque armado a um autocarro na província de Sofala, em Moçambique. Pelo menos, quatro pessoas ficaram em estado grave e foram hospitalizadas, noticiou a TVI, citada pela Lusa. Ainda de acordo com a TVI, também na província de Sofala, houve, há dois dias, um outro ataque perto de Inchope, mas ainda não há informação sobre possíveis vítimas.

As forças de defesa e segurança continuam a investigar para identificar os autores da matança

Fotografia: DR

A Polícia moçambicana garantiu que este e outros ataques armados contra viaturas, no centro do país, não estão associados a guerrilheiros dissidentes da Renamo.

“Não há nenhuma informação que ligue esses indivíduos (que praticam os ataques) à auto-proclamada Junta Militar da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo)”, criada em Junho, referiu Orlando Modumane, porta-voz da PRM em conferência de imprensa, em Maputo, de acordo com a agência Lusa.

A Polícia considera que se trata de “criminosos não identificados” que realizam “ataques esporádicos” em Manica e Sofala e refere que “há uma investigação em curso” para os deter.

Os disparos atingiramo carros, camiões de mercadorias, autocarros e até uma ambulância, em diferentes troços de estrada das províncias de Manica e Sofala.

A zona centro de Moçambique foi historicamente palco de confrontos armados entre forças governamentais e a Renamo até Dezembro de 2016, altura em que as armas se calaram, tendo a paz sido selada num acordo subscrito em 6 de Agosto.

Permanecem na zona guerrilheiros em número incerto, que formaram uma autoproclamada Junta Militar para contestar a liderança da Renamo e defender a renegociação do desarmamento e a reintegração na sociedade.

O grupo de guerrilheiros já ameaçou várias vezes recorrer às armas caso não seja ouvido - mas, por sua vez, também se diz perseguido por outros elementos desconhecidos.



Desalojados voltam às zonas de risco

Pelo menos, 300 famílias que foram retiradas em Março dos pontos do distrito de Maganja da Costa, na sequência do ciclone Idai, no centro de Moçambique, voltaram às zonas de risco por falta de espaço, referiu ontem a Agência de Informação da Sociedade Civil (Civilinfo).

Trata-se de um grupo que tinha sido realojado em Março, na região de Nomiua, na província da Zambézia, num espaço que se esperava que albergasse 754 famílias, mas apenas 410 encontraram lugar, refere uma nota da Civilinfo, da Organização Não-Governamental Sekelekani.

“O terreno onde foi instalado o centro de acolhimento, parte de uma propriedade de um empresário nacional local, que a cedeu por bondade, mostrou-se limitado para albergar a totalidade daqueles agregados”, lê-se na nota da Sekelekani, que esteve no local.

As famílias que conseguiram ter espaço em Nomiua estão a ser assistidas pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) e pela Cruz Vermelha de Moçambique (CVM), entidade que disponibilizou tendas, embalagens de alimentos e de higiene.

Em contacto com a Lusa, a delegada do INGC na Zambézia, Maria Madalena, não confirmou o regresso das 300 famílias, mas admitiu que as autoridades estão a ter dificuldades, em alguns casos, para manter as pessoas em zonas seguras.

“As pessoas querem escolher onde querem estar. Nós, como INGC, temo-las sensibilizadas, mas não podemos coercivamente obrigá-las a saírem destes pontos”, declarou Maria Madalena.

O ciclone Idai, que atingiu o centro de Moçambique em Março, provocou 604 mortos e afectou cerca de 1,5 milhões de pessoas.

Pouco tempo depois, Moçambique voltou a ser atingido por um outro ciclone, o Kenneth, que se abateu sobre o Norte do país em Abril, matando 45 pessoas e afectando 250 mil.

Mais de meio milhão de pessoas ainda vive em locais destruídos ou danificados, enquanto outras 70 mil permanecem em centros de acomodação de emergência, segundo o mais recente relatório da Organização Internacional das Migrações, redigido em Julho e que alerta para a falta de condições para enfrentar a nova época chuvosa, que começa este mês.

O Presidente Nyusi anunciou, segunda-feira que o dinheiro extra das petrolíferas que vai entrar nos cofres do Estado deverá servir para cobrir os prejuízos com os ciclones do início do ano e ajudar a custear as eleições..

“Devido aos ciclones Idai e Kenneth, muita coisa parou, muito negócio parou e então temos um défice”, justificou o Chefe de Estado num comício divulgado pela rádio .

De acordo com a Agência de Informação de Moçambique (AIM), os ciclones terão feito com que o Estado perdesse o equivalente a 258 milhões de dólares em receitas. No que respeita ao défice do processo eleitoral, Nyusi referiu que ronda os 97 milhões de dólares.

A receita extra deverá ainda servir para mobilizar o equivalente a 194 milhões de dólares para saldar dívidas a fornecedores do Estado.