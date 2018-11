Mundo

Homens armados raptam jovem italiana

Um grupo de homens armados raptou terça-feira à noite, num centro comercial do sudoeste do Quénia, uma jovem italiana de 23 anos que trabalha para uma organização que presta ajuda humanitária.

Fotografia: DR

Segundo a Polícia, que não divulgou a identidade da pessoa raptada nem da organização para a qual trabalha, o incidente ocorreu em Kilify County e foi protagonizado por um grupo de homens armados que disparou indiscriminadamente ferindo cinco pessoas, incluindo três crianças.

Ainda de acordo com a Polícia, o grupo ainda não reivindicou a autoria do ataque nem apresentou qualquer exigência para libertar a jovem italiana que foi levada para parte incerta.

Entretanto, as autoridades do Quénia proibiram uma organização internacional de funcionar no país acusando-a de oferecer serviços de aborto. De acordo com as autoridades, a organização “Marie Stopes”, presente em 37 países espalhados pelo mundo, oferecia serviços gratuitos de aborto, uma prática proibida pela lei queniana que não permite a interrupção voluntária da gravidez, mesmo que a mãe esteja em perigo de vida. A direcção local da organização já reagiu a esta decisão das autoridades, dizendo que apenas se limitava a oferecer serviços de aconselhamento, que incluíam tratamento clínico de pós-parto e elaborou uma lista de todas as consultas dadas nos últimos dois meses que já remeteu ao Governo.

O fim dos serviços prestados pela “Marie Stopes” foi recebido com um misto de reacções. Enquanto uns elogiaram a decisão, outros consideram-na perigosa.