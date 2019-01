Mundo

Igreja Católica denuncia irregularidades na votação

A Conferência Episcopal, a principal missão de observação eleitoral, com 40 mil mobilizados em todo o país, admitiu terem existido irregularidades na votação, sem manchar, porém, a legitimidade do processo.

Os resultados provisórios podem ser divulgados amanhã

O abade Donatien Nsholé, secretário-geral da Conferência Episcopal, comentou à RFI que, “apesar de certas irregularidades” consideramos que o povo congolês conseguiu exprimir-se e o mais importante é o respeito desta verdade saída das urnas.

À parte isso é a desolação: lamentamos e estamos indignados de ver a Internet cortada. Como estamos também indignados que o sinal da RFI tenha sido cortado.

A missão da União Africana também insistira na proclamação até esse dia dos primeiros resultados, numa altura em que a Internet continua cortada.

É um golpe desferido contra a liberdade de expressão que deveria ser cara a um Estado que se diz democrático.“Entretanto, continua a contagem dos votos e a Comissão Nacional Eleitoral continua optimista de que os primeiros resultados preliminares poderão ser divulgados amanhã.

A União Africana vê com bons olhos o processo.

Dioncounda Traore, ex-Presidente do Mali e chefe da missão de observação da UA considera que o povo congolês mostrou sobretudo “maturidade democrática”, além de “paciência e determinação para finalmente sair da espiral de violência e assassinatos”. Segundo Traore, “as eleições aconteceram num ambiente calmo e pacífico”. O Governo congolês, que apoia a candidatura de Emmanuel Ramazani, o candidato preferido do Presidente cessante, Joseph Kabila, é da mesma opinião.

“A escolha do povo nas urnas será respeitada porque é o desejo de todos os congoleses”, reafirmou. A Comissão de eleições admite também ter-se deparado com dificuldades no processo de apuramento, sem descartar um adiamento dos resultados preliminares, aguardados amanhã.