Impasse na Guiné-Bissau

Foi inconclusiva mais uma reunião patrocinada pelo Presidente José Mário Vaz para tentar colocar um ponto final no impasse político na Guiné-Bissau.

Desta vez, a reunião marcada pelo Presidente da República, a pedido da sociedade civil, ficou assinado pela ausência dos três partidos com assento parlamentar, ou seja o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), vencedor das legislativas de 2014, do Partido da Convergência Democrática (PCD), União para a Mudança (UM) e do Partido da Nova Democracia, todos eles signatários do Acordo de Conacri.

Em desenvolvimento...