Impasse político na Guiné- Bissau

Interclube deixa Benguela com o comando reforçado

A vitória de ontem, por 2-0, na deslocação à casa do 1º de Maio de Benguela, em jogo referente à sexta jornada, reforçou o comando isolado do Interclube na tabela classificativa do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola, Zap.