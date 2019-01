Mundo

Inaugurada a maior ponte da sub-região

Uma ponte TransGâmbia, sobre o rio Gâmbia, foi inaugurada ontem sob a presidência dos Chefes de Estado gambiano e senegalês, Adama Barrow e Macky Sall, de acordo com a Presidência gambiana.

Fotografia: DR

A ponte é uma das maiores da sub-região, com um comprimento de 1,9 quilómetros, e mais de cinco andares de altura.Segundo Amie Bojang Sissoho, responsável pelas relações públicas do Gabinete do Presidente Barrow em Banjul, a ponte, que faz parte do corredor rodoviário trans-gambiano, é um vínculo económico e estratégico vital que liga as margens norte e sul do rio Gâmbia bem como a Gâmbia, o Senegal

e outros países da sub-região.“Após uma longa acalmia na construção da ponte sob o Governo do antecessor de Barrow, Yahya Jammeh,

o novo Governo gambiano, logo depois de empossado, fez da conclusão desta obra uma prioridade absoluta”, disse Bojang Sissoho.

O interesse estratégico para o país, em conformidade com o programa de integração da sub-região da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), levou o Governo de Barrow a mobilizar fundos necessários do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)

para continuar a construção. “O potencial duma ponte, no ponto de passagem de Bamba Tenda-Yelli Tenda, incitou o Presidente Barrow e outros dirigentes senegaleses a apoiar o grande projecto de desenvolvimento das infra-estruturas para o bem dos povos dos dois países, e de toda a região por extensão”, acrescentou.