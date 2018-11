Mundo

Inaugurada a maior ponte suspensa de toda a África

Entre Maputo e Katembe ergue-se a maior ponte suspensa de África, a infra-estrutura estatal mais cara depois da independência de Moçambique e com um percurso que, em cerca de cinco minutos de automóvel, acaba com o pesadelo da travessia por barco.

Fotografia: DR

A obra, que foi inaugurada ontem pelo Presidente Filipe Nyusi, serve também com forma de afirmação do investimento chinês no país, que a financiou e construiu - um empreendimento "chave na mão". Com um vão de 700 metros e duas rampas com pouco mais de dois quilómetros cada, a ponte Maputo-Katembe foi feita para permitir a ligação por terra entre as duas margens da baía da capital moçambicana, a norte e a sul.