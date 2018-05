Independentistas do Biafra recordam a guerra de 1967

Vítimas das chuvas receberam apoios

Pelo menos 68 famílias, que correspondem a um total de 408 pessoas que foram desalojadas no bairro Terra Nova, em Menongue, Cuando Cubango, em consequência das fortes chuvas que se abateram nos últimos três meses sobre a região, receberam no sábado, mil chapas de zinco e 400 quilogramas de pregos para repararem as suas casas.