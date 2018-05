Mundo

Interceptadas 350 armas na fronteira com o Sudão

A Polícia etíope diz ter interceptado mais de 350 pistolas contrabandeadas para o país, através do vizinho Sudão, noticiou a Agencia Moçambique de Informção (AIM). A Polícia anunciou ontem que aquelas armas foram apreendidas na aldeia de Awrora, situada no Estado regional de Tigray, norte do país.

Contrabando de armas preocupa as autoridades etíopes

Fotografia: DR

O canal estatal de televisão, EBC, cita o capitão Eshete Awoke, chefe do gabinete de Segurança naquela zona, como tendo confirmado o incidente. Ele acrescentou que o sucesso da apreensão se deveu aos esforços conjugados das forças de segurança e do exército.

O motorista do veículo que transportava os materiais, mais o seu ajudante, estão a ser investigados, acrescenta a EBC.

Num outro incidente sobre matérias de segurança, o gabinete de comunicação do Governo reportou ter detido 13 contrabandistas envolvidos no comércio ilegal de viaturas, metais, vestuário e aparelhos de televisão, entre outros artigos.

Segundo o ministro da Segurança, Ahmed Shide, a maioria dos suspeitos foram detidos nos corredores co-merciais de importação-exportação de Addis Abeba, capital do país, e nos Estados regionais de Oromia e Afar.

Estão em curso investigações, depois das quais eles serão levados a tribunal. O Governo também tomou medidas contra associações ilegais de emprego, reporta a agência estatal de informa-ção, EBC. A Etiópia está presentemente sob um estado de emergência de seis meses, decretado em Fevereiro de 2018, uma medida que o Go-verno disse que é para conter a propagação da violência.

Em Março deste ano, o Posto de Comando que administra o Estado de Emergência disse que, com o apoio do público, apreendeu 20 mil munições em todo o país.