Mundo

Inundações deixam rasto de destruição na Nigéria

Três mortos e dezenas de desaparecidos é o resultado das inundações no estado nigeriano de Nassarawa (centro), provocadas por chuvas torrenciais, segundo referiu ontem a imprensa local.

A quantidade das águas da chuva fizeram transbordar o leito do rio Amba, inundando as casas construídas nas margens.

É a primeira vez que Amba transborda, disse à AFP Alhaji Saidu Iliya, um residente da região.

As enchentes danificaram casas em Doma e Daddere, onde mais de 30 residências submergiram, incluindo o gado e lavras, declarou o governador do estado, Abdullahi Sule.

Na Nigéria, as inundações provocadas pelas chuvas são constantes. Em Setembro de 2018, mais de 200 pessoas morreram no centro do país, depois da inundação dos rios Benue e Níger.