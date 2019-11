Mundo

Inundações matam 48 pessoas no Quénia

Pelo menos, 48 pessoas morreram e 144 mil foram afectadas pelas inundações causadas por chuvas torrenciais constantes, de acordo com o Escritório de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA).

As chuvas das últimas semanas provocaram inundações repentinas e deslizamentos de terra, em pelo menos, 25 condados, principalmente no Norte do país, matando, pelo menos, 48 pessoas e destruindo infra-estruturas importantes.

Segundo o Centro Nacional de Gestão de Catástrofes (NDOC) queniano, há 17 mil pessoas desalojadas. O centro de refugiados em Dabaab, o maior do mundo, situado na fronteira com a Somália, foi também atingido pelas chuvas, afectando 200 mil pessoas que abriga.

Após meses de seca, a segunda temporada das chuvas sazonais trouxe chuvas torrenciais, inundando zonas da África Oriental e do Corno de África, onde cerca de 2,5 milhões de pessoas foram atingidas.

Na Somália, país vizinho, morreram, entre Outubro e Novembro, 17 pessoas e 370 mil ficaram desalojadas de acordo com os dados do OCHA, que registou 580 mil pessoas afectadas pelo temporal.

No Sudão do Sul, país mais atingido desde Julho, mais de 900 mil pessoas foram afectadas pelas chuvas, enquanto na Etiópia contam-se cerca de 570 mil e no Sudão, 364 mil.