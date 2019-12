Mundo

Inundações provocam duas mortes e mais de mil deslocados em Pretória

Pelo menos, duas pessoas morreram e mais de 1.200 ficaram desalojadas, na sequência de inundações provocadas pelas fortes chuvas registadas, nos últimos dias, na região de Pretória, capital da África do Sul, disseram fontes oficiais locais, citadas, ontem, pela Reuters.

Fotografia: DR

Nos últimos dias, a província de Gauteng, onde se localizam Joanesburgo e Pretória, foi atingida por fortes chuvadas, após vários meses de seca que tinham levado à aplicação de medidas de emergência.

A seca está a afectar uma grande parte do continente africano, onde as Nações Unidas estimam que haja 40 milhões de pessoas em risco grave de insegurança alimentar. Na África do Sul, a intensidade das chuvas dos últimos dias e a obstrução das zonas de desaguamento provocaram graves inundações, que arrasaram vários bairros periféricos de Pretória. Além dos problemas causados pelas chuvas, a África do Sul atravessa uma grave crise eléctrica provocada pela situação precária da empresa responsável pelo abastecimento, a pública Eskom.