Inundações causam 44 mortos e 22 desaparecidos

Segredos do “Quarto” abre a festa no Cazenga

A 13.ª edição do Festival Internacional de Teatro do Cazenga (Festeca) abre hoje, às 18h00, no Centro de Animação Artística do Cazenga (Anim’art), com a exibição do espectáculo “O Quarto” do grupo moçambicano Girassol.