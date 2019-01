Mundo

Investidura de Tshisekedi marcada para quinta-feira

A presidência da República da República Democrática do Congo (RDC) anunciou hoje que a tomada de posse do Félix Tshisekedi, como novo chefe de Estado do país, ocorrerá na próxima quinta-feira tendo por cenário o Palácio da Nação.

Inicialmente prevista para para amanhã, a cerimónia foi adiada para dar tempo a que fossem endereçados convites a diversos chefes de Estado estrangeiros que abrilhantarão a cerimónia.



De acordo com um porta-voz da presidência congolesa, Vidiye Tshimanga, estão a ser concluídos os últimos detalhes para a cerimónia, garantindo que estão criadas “todas as condições de segurança” para que tudo decorra dentro da normalidade.



A escolha do Palácio da Nação para a primeira transmissão pacífica do poder entre dois presidentes democraticamente eleitos tem a ver com o facto de ser lá que se encontra o gabinete do chefe de Estado.



A possibilidade da cerimónia se realizar no Estádio dos Mártires, como estava previsto, ficou totalmente descartada por “razões logísticas”, segundo disse à imprensa o mesmo porta-voz.



De sublinhar que o Tribunal Constitucional proclamou, às primeiras horas de domingo, Félix Tshisekedi como quinto Presidente da RDC, depois de considerar “infundadas” as razões apresentadas pela oposição para que fosse feita um recontagem manual dos votos.



A SADC foi a primeira organização a reconhecer o triunfo de Tshisekedi e a endereçar-lhe uma mensagem de felicitações, tendo a União Africana adiado “sine die” o envio de uma missão presidencial à RDC.