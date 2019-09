Mundo

Irmão de Bouteflika condenado a 15 anos

Um tribunal militar da Argélia condenou, hoje, a 15 anos de prisão, Said Bouteflika, (irmão do antigo Presidente Abdelaziz Bouteflika), o general Mohamed Mediene, seu sucessor à frente dos serviços de segurança e Louisa Hanoune, secretária-geral do Partido dos Trabalhadores.

Said Bouteflika, irmão do ex-Chefe de Estado Bouteflika

Fotografia: DR

Segundo a AFP, os três foram considerados culpados dos crimes de "atentado à autoridade do Exército" e de "conspiração contra a autoridade do Estado". Pelos mesmos crimes, o tribunal condenou ainda, a 20 anos de prisão, o antigo ministro da Defesa e ex-chefe do Estado Maior do Exército, Khaled Nezzar.

Este processo, que alguns observadores consideram ser "emblemático", por colocar em causa a base do regime de Abdelaziz Bouteflika, inicou-se com uma vaga de detenções massivas dos principais colaboradores do ex-Presidente da República e prosseguiu com a instauração de uma série de inquéritos para investigar casos de corrupção entre homens de negócios e antigos ministros eventualmente privilegiados pelo Estado.

A 5 de Maio, cerca de mês depois da demissão de Abdelaziz Bouteflika, o irmão do ex- Presidente, o chefe dos serviços de segurança e a secretária-geral do partido que até então estava no poder, foram colocados em prisão provisória a aguardar pelo desfecho do processo pelo qual foram agora proferidas as referidas sentenças. Quatro dias após a detenção, o processo passou agora para a alçada militar por uma outra acusação feita pelo general Gaid Salah.