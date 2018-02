Mundo

Israel intensifica cooperação

Altino Matos

O director da divisão África do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que o seu país preparou um amplo programa para intensificar a cooperação com os Estados africanos, que descreveu como “bastante ambiciosa, fruto das potencialidades do próprio continente e da disposição de vários governos que estão prontos para tornar as relações mais estratégicas”.

Kigali é uma das cidades que iniciou a parceria estratégica com Telavive para ampliar a diplomacia política e económica

Fotografia: Dr

Gideon Behar justificou que o continente africano oferece oportunidades únicas a Israel em áreas como agricultura “completa”, isto é, desde a simples a de grande intensidade, energia alternativa, tecnologia e segurança cibernética e segurança convencional. “Identificamos uma série de zonas com potenciais acima do normal, em termos de exploração de matéria, transacções comerciais e altos negócios”, disse.

O director da divisão África, Gideon Behar, informou estar bem preparado sobre as vantagens da cooperação com os países africanos, que, em muitos casos, superam, em perspectiva, as mantidas com a Europa ou Ásia. Gideon Behar já desempenhou as funções de embaixador de Israel no Senegal, onde conseguiu condições objectivas para desenhar um mapa de negócios com vantagens mútuas com os países africanos.

O diplomata disse que na área de energia, Israel juntou-se aos Estados Unidos, que conduz um programa de electrificação em África, na zona centro-oeste, para oferecer energia a milhões de africanos que se encontram em áreas de acesso difíceis. Em alguns países, o seu país também está a ajudar na criação de furos para exploração de água, mas isto corresponde a um esforço de ajuda de pessoas carenciadas, e não ao grande plano de cooperação com África. O responsável pelos interesses de Israel em África disse que países como o “Quénia, Rwanda, e Ghana foram elevados à categoria de pontos estratégicos, e passam, desde já, a beneficiar de uma cooperação mais intensa e virada para fases de execução com ganhos a longo prazo, mas que ficam para toda uma vida”.

“Temos a particularidade de ser o único país no mundo que chega a África pela via terrestre, e queremos aproveitar isso para potenciar a nossa cooperação, dentro de um quadro honesto e com vantagens mútuas”, sublinhou o embaixador de carreira. O director Gideon Behar reconheceu que foram precisos mais de 20 anos para recuperar a relação com África, e, por isso, "o governo israelita traçou uma estratégia para manter a cooperação e consolidar aquilo que já conquistamos juntos”.



Conflito com a Palestina

Depois de várias guerras entre israelitas e palestinianos os países africanos foram apanhados numa situação difícil, que complicou a relação com Israel, segundo o seu director da divisão África. A partir daí, Israel começou a trabalhar para repor a verdade e reconquistar a cooperação com os países africanos, um processo que durou 20 anos, mas que agora está na sua fase mais interessante, reconheceu o interlocutor. O director Gideon Behar afirmou que o seu governo concluiu que a opção de voto dos países africanos no dia 9 de Novembro de 2016 nas Nações Unidas a favor da admissão da Palestina como Estado-observador Não-Membro tem muito a ver com a falta de informação completa sobre o que se passa entre Israel e a Palestina e so-bre as influências na região.

Gideon Behar realizou um périplo por alguns países, que iniciou em Angola na semana passada, para explicar os planos de Israel para África e dirimir dúvidas sobre o tratamento dado aos palestinianos e a sua posição no proces­-

so de paz. Behar confirmou a jornalistas angolanos, a informação prestada pelo embaixador de Israel em Angola, que o voto na ONU provocou um mal-estar ao país, mas rapidamente o seu governo concluiu que seria mais complicado isolar todos os que votaram a favor da Palestina.

Nessa linha, disse o director, Israel está aberto a contactos quer com a Palestina, quer com países que estejam interessados a facilitar a relação com os seus vizinhos, porque, no entender do seu governo, a dificuldade está do lado dos palestinianos que estão divididos entre moderados e extremistas.

O Hamas sabota todas as iniciativas diplomáticas e políticas, considerou o responsável, tendo afirmado que a autoridade Palestiniana não tem controlo do seu território nem das actividades das suas forças políticas e extremistas. O director da divisão África do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Gideon Behar, afirmou que o seu país está preparado para concretizar a fórmula de um território e dois Estados, mas “primeiro os palestinianos têm de de-monstrar vontade e condições objectivas em termos de segurança sobre as actividades dos extremistas”.

“Notamos falta de capacidade e, em alguns casos, vontade política da parte da Palestina para cumprir com a sua parte, e então nós somos obrigados a nos defender das investidas que quase diariamente são dirigidas contra o nosso território e cidadãos”, argumentou o director Behar.

O Governo de Israel, disse, vai iniciar um processo diplomático e político para fazer perceber os países africanos como a região tem sido perigosa para a existência do Estado Hebraico. Gideon Behar pediu aos países africanos para manterem uma visão política distante de interesses obscuros e buscarem a realidade na região do Médio Oriente.

“Israel está rodeado de países inimigos, que defendem o seu desaparecimento, e perante esta ameaça, somos obrigados a trabalhar contra todas as forças negativas e, ao mesmo tempo, negociar um processo de paz”, referiu o responsável pelos interesses de Israel em África.