Mundo

Jacob Zuma volta a responder em relação a várias acusações

O ex-Presidente da África do Sul, Jacob Zuma, regressa na próxima semana à comissão que investiga casos de corrupção, para responder a alegadas acusações recaídas contra si por várias testemunhas, informou hoje a Prensa Latina.

Fotografia: DR

Zuma, que pediu para adiar a sua aparição marcada para a semana passada, deve comparecer na segunda-feira perante a comissão de investigação liderada pelo vice-presidente do Supremo Tribunal, juiz Raymond Zondo. Enquanto isso, o ex-Presidente vai hoje ao Tribunal para tentar anular uma ordem que o obriga a pedir desculpas ao membro do Comité Executivo do partido governante, o Congresso Nacional Africano (ANC), Derek Hanekom.

O veterano combatente anti-apartheid processou Zuma depois de este ter declarado que Hanekom tinha sido um agente dos serviços de segurança do regime de apartheid deposto, tendo causado danos à sua reputação e continuará a causá-los se esse pronunciamento não for retirado. A ordem judicial oferece a Zuma 24 horas para pedir desculpas a Hanekom, mas o polémico combatente interpôs um recurso pedindo ao Tribunal que reveja esse veredicto.