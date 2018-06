Socialista Pedro Sánchez assume Governo espanhol

O líder do Partido Socialista Operário espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, foi eleito novo presidente do Governo da Espanha, após obter o aval da maioria dos membros do Congresso dos Deputados a uma moção de censura para afastar do poder o líder conservador Mariano Rajoy, que ocupava o cargo desde Dezembro de 2011.