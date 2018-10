Mundo

Janira Hopffer Almada vítima de manipulação na Internet

Victor Carvalho

Janira Hopffer Almada, líder do PAICV, maior partido da oposição em Cabo Verde, foi vítima das redes sociais ao ter uma foto manipulada numa página do Facebook onde a sua cara aparece em situações pornográficas.

O crime de que a presidente do PAIVC foi vítima mereceu a condenação geral no país

Fotografia: DR

O assunto criou uma enorme frenesim entre a classe política, tendo o Presidente da República, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia Nacional vindo a público condenar o incidente e clamando para que as autoridades policiais encontrem e punam os autores daquilo que consideram um “crime inaceitável”.

A visada anunciou já que vai apresentar uma queixa junto da Comissão Nacional de Protecção de Dados e na Procuradoria-Geral da República contra os autores da montagem, o que vai forçar a realização de uma investigação policial.

Janira Hopffer Almada usou também as redes sociais para dizer que tinha sido alertada por amigos para o facto de estarem a circular na Internet imagens montadas em situações pornográficas com uma fotografia da sua cara.

“Quanto desespero! Quanta vontade de me denegrir e de me atingir! Mas, confesso-vos que não me espantou! Pela baixa política de que tenho sido alvo, essa é apenas mais uma tentativa de me denegrir, por um lado, e de me desanimar, por outro lado!”, escreveu a líder do PAICV na sua página do Facebook.



Condenação geral



Durante o fim-de-semana, o Movimento para a Democracia (MpD), partido no poder, usou também o Facebook para condenar “veementemente a manipulação da imagem da Dr.ª Janira Hopher Almada, quer na qualidade de presidente do PAICV, quer de cidadã respeitável deste país”.

O Facebook foi também a via escolhida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, para considerar “condenável, seja com que motivação for e de onde vier, a manipulação de imagens nas redes sociais de pessoas com responsabilidades políticas neste país, como aconteceu com a Dra. Janira Hopher Almada”. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, recorreu à agência de notícias cabo-verdiana (Inforpress) para defender a criação de condições legislativas para blindar a manipulação da imagem.

No decorrer de uma visita à estação da Rádio Televisão de Cabo Verde, na cidade da Praia, Jorge Santos disse aos jornalistas que “as redes sociais têm que transmitir notícias, circular comunicação e não denegrir a imagem das pessoas”.

Também citado pela Inforpress, o Presidente da República cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, condenou a montagem usando a imagem de Janira Hopffer Almada e manifestou a “total solidariedade pessoal e institucional” para com a líder do maior partido da oposição.

Para Jorge Carlos Fonseca, esta atitude é inaceitável. “O bom nome das pessoas e o direito à imagem não pode ser tratado desta forma baixa e inusitada”, afirmou.

A questão das redes sociais e o uso abusivo que delas é feito, quer seja para a divulgação de notícias falsas ou para a realização de ataques com recurso à manipulação de imagens, é um tema em intensa discussão actualmente em Cabo Verde.

Algumas pessoas directamente envolvidas nessa discussão defendem a necessidade de ser criada uma legislação que regule o uso que é feito das redes sociais, nomeadamente através do registo de dados dos utilizadores que, comprovadamente, actuem de modo criminoso.

No caso concreto do que se passou com Janira Hopffer Almada, a Procuradoria-Geral da República, pela primeira vez, vai ter matéria para investigar, pois, na maioria dos casos, as pessoas ofendidas não chegam sequer a apresentar queixa por considerarem que ela nunca teria consequências para os infractores.