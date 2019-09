Mundo

Jihadistas do Estado Islâmico reivindicam ataques sangrentos

O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou dois novos ataques armados contra alvos civis e militares provocando vários mortos no Norte de Moçambique, de acordo com um comunicado que publicou no seu boletim semanal Al-Naba.

Polícia realiza patrulamento nos principais pontos dos centros urbanos do Norte do país

Fotografia: DR

“Na quarta-feira, os soldados do califado atacaram um posto do Exército na vila cristã de Quiterajo, na área de Cabo Delgado, e mataram diversos elementos do posto, enquanto os que sobreviveram fugiram”, lê-se numa tradução do boletim árabe a que a Lusa teve acesso.

O grupo acrescenta que, numa outra operação, “soldados do califado” atacaram outro posto militar na vila de Cobre, “matando muitos dos elementos e queimando completamente veículos e tanques”, além de conseguirem apropriar-se de armas e munições. As reivindicações coincidem com outros relatos no que toca à aldeia de Quiterajo.

O boletim de observação eleitoral do Centro de Integridade Pública (CIP), que acompanha a campanha para as eleições gerais de 15 de Outubro, informa que na quarta-feira, “um grupo de rebeldes voltou a atacar a população do posto administrativo de Quiterajo, distrito de Macomia”.

Segundo a notícia, os ataques começaram pelas 19 horas, estenderam-se pela noite e madrugada, provocando seis mortos, além de 10 pessoas terem sido raptadas. O ataque aconteceu depois de um outro, realizado na semana anterior, a 10 de Setembro, refere o boletim do CIP.

Quiterajo é um dos quatro postos administrativos de Macomia, sendo que Chai e Macomia (sede) estão situados no interior, ao longo da principal estrada asfaltada da província (EN nº308), e tanto Mucojo como Quiterajo estão na zona costeira, onde os ataques têm acontecido com maior frequência.

O Estado Islâmico reivindicou pela primeira vez, a 4 de Junho, uma acção no Norte de Moçambique, região afectada desde Outubro de 2017, por ataques armados levados a cabo por grupos criados em mesquitas da região e que eclodiram em Mocímboa da Praia. Como consequência já terão morrido, pelo menos, 200 pessoas, quase todas em aldeias isoladas e durante confrontos no mato.

Nalgumas ocasiões, a violência já atingiu transportes na principal estrada asfaltada da região, bem como a área dos mega-projectos de exploração de gás, em que várias empresas subempreiteiras são portuguesas.