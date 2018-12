Jornalista raptado quando cobria um comício

70 mil efectivos da Polícia asseguram quadra festiva

Setenta mil efectivos foram mobilizados pela Polícia, em todo o país, para garantir ordem e tranquilidade no Natal e na passagem de ano. De acordo com o comissário Caetano Quiari, estão criadas todas as medidas de segurança para que a população tenha uma Quadra Festiva tranquila. Em Luanda foram mobilizados 15 mil efectivos. Caetano Quiari disse haver, nos últimos dias, uma verdadeira acalmia em termos de segurança pública, fruto da redução do número de crimes e acidentes de viação no país. Ainda assim, disse, a Polícia está a sensibilizar os automobilistas para terem um comportamento cívico durante a condução, evitando exceder os limites de velocidade e não consumir álcool quando sabe que vai conduzir.