Mundo

Jornalistas detidos são libertados

Quatro jornalistas do único meio de Comunicação Social independente do Egipto foram libertados, domingo, dias depois da publicação de um artigo polémico que envolveu o filho do Presidente, Abdul al-Sisi, segundo os advogados, citados pela Reuters.

No domingo, nove agentes das forças de segurança, sem farda, entraram nas instalações do “Mada Masr”, um jornal online independente, e confiscaram computadores e telemóveis (mais tarde devolvidos), detendo três jornalistas (Lina Attalah, Mohamed Hamama e Rana Mamdouh) que se encontravam a trabalhar. No sábado, um outro jornalista (Zalat) da mesma empresa fora detido em casa, depois de lhe terem tirado o computador e o telemóvel, tendo sido também já libertado, segundo os advogados que representam os repórteres do único meio de comunicação social independente do Egipto. Na passada quarta-feira, o “Mada Masr” divulgou um artigo polémico, muito partilhado nas redes sociais, sobre a transferência de Mahmud al-Sisi, filho do Presidente, de um cargo de chefia no Serviço de Informações Gerais para a Embaixada do Egipto em Moscovo. Segundo as fontes não identificadas citadas pelo “Mada Masr”, a transferência realizou-se para tentar ocultar os actos de gestão danosa na organização, que poderia afectar a imagem do pai.