Mundo

Joseph Kabila descarta um terceiro mandato

O Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Joseph Kabila, não irá recandidatar-se a um terceiro mandato, nas eleições de Dezembro deste ano, garantiu o primeiro-ministro congolês, Bruno Tshibala.

“As eleições irão acontecer sem a participação do Presidente Kabila, que vai seguir o espírito e letra da Constituição”, revelou Tshibala à Reuters, em Montreal, Canadá.

A Constituição da RDC não permite três mandatos presidenciais. Tshibala assegurou que as eleições continuam agendadas para 23 de Dezembro, e que o Presidente Kabila participará numa reunião de líderes africanos, em Luanda, na próxima semana, na qual irá reconfirmar a realização de eleições.

Em declarações à agência noticiosa espanhola EFE, o porta-voz da Maioria Presidencial (MP), Alain Atundu Liongo, lembrou que, no acordo assinado em Dezembro de 2016 com a oposição, ficou definido que Kabila, no poder desde 2001, respeitará a Constituição.

As declarações do porta-voz da MP surpreendem, uma vez que a decisão de Kabila não participar na votação nunca fora tornada pública no país. Por seu lado, o Presidente, cujo mandato expirou em Dezembro de 2016, tem-se mantido em silêncio.

Fontes da MP, citadas pela EFE, indicaram que Kabila, ao aparentemente desistir da corrida presidencial, poderá apresentar um "candidato fantoche" de forma a poder manter-se, indirectamente, no poder, onde se encontra desde 2001, sucedendo ao pai, Laurent Kabila, que morreu nesse ano. O porta-voz garantiu também que as eleições vão realizar-se "mesmo a 23 de Dezembro", apesar dos constantes atrasos, que provocaram protestos generalizados da oposição, uma vez que a votação esteve inicialmente marcada para Dezembro de 2016.