Jovem manifestante morto pela Polícia em Conacri

Um jovem foi ontem morto a tiro na Guiné Conacri em confrontos com a Polícia, durante uma marcha organizada pela oposição na capital, Conacri, para homenagear vários guineenses que perderam as vidas nas últimas semanas, noticiou a AFP.

Manifestantes em Conacri contra alteração da Constituição

De acordo com a oposição, outros seis participantes foram feridos por balas naquele que é o mais recente surto de violência mortal a abalar o país.A Guiné Conacri, país com 13 milhões de habitantes, enfrenta uma crescente tensão política desde 14 de Outubro, quando o Presidente, Alpha Condé, admitiu a possibilidade de um terceiro mandato.

Desde então, cerca de 15 manifestantes foram mortos, de acordo com a oposição, enquanto dezenas foram feridos ou detidos. A estes soma-se um membro da guarda nacional da Guiné Conacri. Os funerais de 11 manifestantes que morreram nas últimas três semanas tinham sido adiados pelas autoridades, que temiam situações conflituosas. A Frente Nacional de Defesa da Constituição (FNDC), que lidera o movimento de protesto contra Alpha Condé, pretendia transformar os funerais numa “marcha fúnebre” pelos desaparecidos e contra o Chefe de Estado.

Centenas de guineenses, incluindo familiares e figuras da oposição, marcharam a pé ou de moto pelo distrito de Bambeto, atrás dos caixões revestidos com a bandeira nacional da Guiné Conacri, enquanto alguns pediam “justiça para os mortos” e acusavam o Presidente de ser “assassino”.

De acordo com a agência de notícias France Press, terá sido entre o hospital e a mesquita que os conflitos eclodiram, com as forças da Polícia a responderem a apedrejamentos dos manifestantes.

Segundo testemunhas citadas pela AFP, a Polícia utilizou gás lacrimogéneo e balas de borracha, havendo relato de utilização de balas reais. Abdourahim Diallo, 17 anos, “foi morto pela Polícia em Bambeto (distrito na capital), enquanto assistia ao funeral de um seu amigo morto há duas semanas”, afirmou a irmã Diariana, à AFP. O Presidente da Guiné Conacri disse que são os manifestantes quem estão a disparar, numa tentativa de responsabilizar o Governo.