Mundo

Jovens atacam igreja que tinha profetizado a morte do seu líder

Um grupo de jovens muçulmanos atacou uma igreja evangélica em Accra, capital do Ghana, depois que o seu pastor previu a morte do principal imã do país em 2019, disseram fontes religiosas à AFP.

Fotografia: DR

Armados com faca e pedaços de pau, os jovens atacaram ontem um agente de segurança na entrada da igreja depois de apedrejarem as janelas e quebrarem os móveis e instrumentos de música. Durante o seu tradicional sermão na véspera de Ano Novo, o reverendo Isaac Owusu-Bempah previu a morte da principal autoridade muçulmana do país, o xeque Usman Nuhu Sharubutu, e do vice-presidente dos Muçulmanos de Ghana, Mahamudu Bawumia.

O Sheik Sharubutu condenou os ataques, dizendo que o país é respeitado no mundo pela coexistência pacífica.