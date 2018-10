Mundo

Juiz que confirmou Biya recebe financiamento

O Governo dos Camarões, na primeira reunião após as eleições, aprovou sob proposta do reeleito Presidente Paul Biya, um financiamento para o juiz presidente do Conselho Constitucional, órgão que confirmou o seu sétimo mandato.

Paul Biya reeleito Presidente

Fotografia: DR

Nesta reunião, que está a ter larga divulgação crítica na imprensa camaronesa, foi aprovado um financiamento de 475 mil dólares em nome do juiz Clement Atangana, presidente do Conselho Constitucional.

O facto de este financiamento ter sido aprovado depois de aquele órgão ter confirmado o triunfo eleitoral de Paul Biya está a levantar algumas suspeitas entre a oposição, que viu o referido órgão chumbar 18 pedidos de impugnação das eleições de 7 de Outubro.

A oposição, citada pela imprensa camaronesa, relaciona esse financiamento com a declaração do Conselho Constitucional que confirmou o triunfo de Biya, acusando o juiz de ser um velho aliado do Presidente com o qual teria um suposto acordo. Para suportar essas mesmas suspeitas, a oposição acrescenta o facto de a esposa do juiz, Justice Atangana, ser uma deputada do partido de Paul Biya a quem teria sido atribuído um terreno nos arredores de Yaoundé, onde supostamente será erguida a casa com o financiamento agora obtido.

De referir que, nas eleições de 7 de Outubro, Paul Biya, que está no poder desde 1982, venceu com uma percentagem de 71,3 por cento dos votos, seguido do líder da oposição, Maurice Kamto, que somou apenas 14.