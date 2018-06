Mundo

Julgamento de Jacob Zuma adiado para 28 de Julho

O julgamento do ex-Presidente sul-africano, Jacob Zuma, foi adiado para o dia 28 de Julho sem que tenha sido dada uma explicação oficial para o facto.

Jacob Zuma, que de manhã esteve no tribunal de Durban, onde lhe foi anunciado o adiamento, foi almoçar com um grupo de apoiantes de Kwazulu Natal. Numa altura em que se especula sobre a possibilidade de Jacob Zuma patrocinar uma nova formação política para rivalizar com o ANC nas eleições de 2019, estes almoços são lenha para alimentar a fogueira da especulação política.

Citado por uma rádio do Kwazuku Natal, Jacob Zuma terá minimizado a importância do julgamento que o aguarda dizendo não o temer por saber que está inocente.

“Se o julgamento acontecer, o que já não acredito, pois não há matéria para isso, não o temo porque sei que estou inocente”, disse no final do almoço com os seus correligionários.