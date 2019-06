Justiça francesa abre caminho à extradição de François Compaoré

Morreu o guitarrista angolano Matumona Sebastião

Cultura nacional, em geral, e a música, em particular, estão de luto. Faleceu na madrugada de hoje, no Hospital Militar, em Luanda, por doença (cancro no fígado), Matumona Sebastião, um dos mais respeitados guitarristas da música angolana e do conjunto Ngoma Jazz.