Justiça francesa decide amanhã sobre extradição de François Compaoré

O Tribunal de Cassação de França pronuncia-se amanhã sobre o recurso de François Compaoré contra a sua extradição para o Burkina Faso, onde é acusado de estar implicado no assassinato, em 1998, do jornalista Norbert Zongo, anunciou a AFP.

A 5 de Dezembro último, a câmara de instrução do Tribunal de Apelação de Paris autorizou a extradição de François Compaoré para o Burkina Faso. Compaoré foi detido em Dezembro de 2017, em Paris, na sequência de um mandado de captura internacional emitido contra si pelo juiz de instrução encarregue do processo. Norbert Zongo, que investigava a morte de um motorista de François Compaoré, foi encontrado morto juntamente com três dos seus companheiros em Dezembro de 1998. O caso do assassinato de Zongo, considerado improcedente durante o Governo de Blaise Compaoré (1987- 2014), foi reaberto sob a transição iniciada em 2014 e concluída em 2015, com a eleição do actual Presidente do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré.