Justiça acusa Guebuza de ter recebido suborno

Víctor Carvalho

O nome do antigo Presidente de Moçambique, Armando Guebuza, foi pela primeira vez citado pela Justiça norte-americana como tendo recebido subornos para autorizar o financiamento de empresa estatal Proindicus, através da Privinvest.

Advogado do antigo Presidente moçambicano desmente mandado de captura internacional

No despacho de acusação, os procuradores norte-americanos usam a correspondência trocada entre outros acusados para tornar claro que altos responsáveis do Ministério da Defesa, do Interior e Força Aérea, em 2011, também terão beneficiado, mas não apontam especificamente o nome do antigo ministro da Defesa e actual Presidente da República, Filipe Nyusi, de acordo com documentos a que a agência Lusa diz ter tido acesso.

O nome de Armando Emílio Guebuza surge na citação da acusação através da referência a um email de Novembro de 2011 que Jean Boustani, o libanês que negociou os empréstimos em nome da Privinvest, recebeu de uma pessoa cujo nome está rasurado, mas que a acusação sabe quem é, no qual se lê: “Para garantir que o projecto tem luz verde do Chefe de Estado (à data Armando Guebuza), um pagamento tem de ser combinado antes de chegarmos lá, para sabermos e acertarmos, bem antes do tempo, o que tem de ser pago e quando”.

A acusação refere que me-nos de um mês depois, “os acusados acordaram o pagamento de 50 milhões de dólares em subornos e luvas a membros do Governo de Moçambique e 12 milhões de dólares em luvas para os co-conspiradores da Privinvest”.

Na quarta-feira, o advogado de Armando Guebuza garantiu à imprensa moçambicana que o seu cliente não era alvo de qualquer mandado de captura, desmentindo assim rumores que davam como certo o pedido de detenção do antigo Presidente caso este saísse do país, como sucedeu com o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang.



Audição arranca dia 22

Manuel Chang deve começar a ser ouvido dia 22 deste mês por um tribunal do distrito de Brooklyn, Nova Iorque, devendo por isso ser extraditado antes dessa data da África do Sul, onde se en-contra detido, para os Estados Unidos. Chang vai com-

parecer esta terça-feira num tribunal de Joanesburgo para ouvir a decisão da Justiça sul-africana sobre o pedido de extradição para os Es-

tados Unidos.

A data para a primeira audição do processo das dívidas públicas ocultas de Moçambique foi marcada a pedido dos procuradores federais e fixada pelo juiz principal, William Kuntz.

Na quinta feira, as autoridades britânicas prenderam em Londres, a pedido da Justiça dos Estados Unidos, três antigos banqueiros do Credit Suisse envolvidos nos empréstimos a empresas públicas moçambicanas, realizados à margem das contas, no valor de mais de 2 mil milhões de dólares.

Quase na mesma altura, o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique considerou que a detenção do ex-ministro das Finanças na África do Sul constitui um embaraço para o país, constituindo uma resposta internacional à incapacidade da Justiça moçambicana.

“Esta situação embaraça, sobremaneira, o nosso país. Quer dizer que nós não conseguimos resolver os nossos problemas” e “tem de haver intervenção internacional”, disse Flávio Menete.

Flávio Menete assinalou que os Estados Unidos estão a defender os seus interesses, ao pedirem a extradição de Manuel Chang, tendo em conta que os factos que são imputados ao antigo ministro constituem um crime ao abrigo da legislação americana.

“É uma situação bastante embaraçosa e vergonhosa”, insistiu Flávio Menete, antigo director-nacional da Polícia de Investigação Criminal de Moçambique.

Também os dois principais partidos da oposição, Renamo e MDM, conside-ram que a detenção do ex-ministro das Finanças Manuel Chang mostra a “incompetência vergonhosa” da Justiça do país e da “desorganização do Estado”.

Aqueles dois partidos de-fendem que a Justiça moçambicana deveria reivindicar para si o julgamento deste processo, pois entende que seria essa a única forma de que o dinheiro envolvido nessa suposta fraude voltasse para os cofres do Estado.