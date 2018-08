Mundo

Keita e Cissé disputam segunda volta das eleições

O Presidente do Mali, Ibrahim Bubacar Keita, e o líder da oposição, Soumaila Cissé, disputam a segunda volta das eleições presidenciais no próximo dia 12 de Agosto, informou o ministro da Administração Territorial, Mohamed Ag Erlafk.

Malianos voltam às urnas no dia 12 para escolher o Presidente

Fotografia: DR

Na primeira volta, realizada a 29 de Julho, Keita obteve a primeira posição, com 1.333.813 votos (41,42 por cento) e, como há cinco anos, vai enfrentar na segunda volta Soumaila Cissé, que recebeu 573.111 votos (17,80), segundo resultados oficiais provisórios, segundo os quais o índice de participação foi de 43,06 por cento.

Os eleitores do Mali escolheram entre 24 candidatos em eleições consideradas “fundamentais” para a região do Sahel, ainda sob a ameaça jihadista, mesmo após cinco anos de intervenção militar internacional.

Pelo menos, 700 zonas eleitorais, abrangendo um total de 23 mil eleitores, não abriram devido a incidentes violentos no dia da votação, principalmente no norte e no centro do país, mas no geral o processo “transcorreu com calma”, segundo a missão de observação da União Europeia.

Na quarta-feira, antes do anúncio destes resultados, dois terços dos 24 candidatos à primeira volta “denunciaram” numa conferência de imprensa realizada em Bamako aquilo que disseram ser as “irregularidades” que terão ocorrido numa série de circunscrições.

Entre essas “irregularidades”, os políticos que estiveram na conferência de imprensa, entre os quais o líder da oposição, Soumaila Cissé, sublinharam a “compra de votos” e a “queima de algumas urnas.”

Na mesma conferência de imprensa, a oposição maliana prometeu recorrer ao Tribunal Constitucional no sentido de impugnar os resultados provisórios que no dia seguinte seriam revelados.

De sublinhar que, quando anunciaram esta intenção, os líderes da oposição ainda não conheciam os resultados provisórios da primeira volta das eleições.