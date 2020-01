Mundo

Khalifa Haftar aceita acordo de cessar-fogo na líbia depois de o ter recusado

Um dia depois de o ter recusado, o marechal Khalifa Haftar, que comanda uma ofensiva no leste líbio, aceitou, finalmente, ontem, o cessar-fogo proposto pela Turquia e Rússia, numa tentativa de recuperar as negociações de paz após dez meses de intensos combates com o Governo de Acordo Nacional (GNA) apoiado pela ONU em Tripoli, noticiou a EFE.

Fotografia: DR

Em comunicado enviado à imprensa, o porta-voz do chamado Exército Nacional Líbio (ENL), coronel Ahmed al-Mismari, confirmou que as tropas terminaram as operações na capital, na cidade de Sirte e nas outras frentes à meia-noite, e sugeriu que qualquer hostilidade após esse horário será de responsabilidade das milícias ligadas ao GNA e seu aliado, a cidade-Estado de Misrata. Ambos tinham anunciado horas antes que aceitariam o cessar-fogo se o Exército Nacional Líbio fizesse o mesmo.

O conflito armado,

que já causou mais de 1.500 mortes - cerca de 300 civis - e obrigou mais de 100 mil pessoas a fugirem de suas casas, se agravou em 4 de Abril, quando Haftar, que comanda o Parlamento eleito e o Governo não reconhecido de Tobruk, lançou uma ofensiva para tentar conquistar a capital.