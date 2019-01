Mundo

Kinshasa à espera da tomada de posse de Félix Tshisekedi

João Dias/Kinshasa

Depois do Tribunal Constitucional validar os resultados que confirmaram Félix Tshisekedi como Presidente da República Democrática do Congo (RDC), a vida segue com normalidade na cidade capital , Kinshasa e em outras províncias. A tranquilidade que se vive contrasta com os receios alimentados por especialistas e por um histórico do próprio país carregado de violência em épocas eleitorais.

Uma das ruas da capital congolesa a ilustrar o momento que se vive no país após mudanças políticas operadas na RDC

Fotografia: DR

Desta vez, por incrível que pareça, Kinshasa e seus bairros, RDC e suas províncias, até as mais problemáticas, continuam serenas, calmas e cheias de esperança. Dos locais mais requintados de Kinshasa aos bairros de lama preta, a vida soma e segue. Da função pública aos milhares de trabalhadores que “militam” na informalidade, seguem a vida com expectativa de que o cenário económico e social melhore.

Durante estes dias, desde que foram divulgados os resultados definitivos, o bairro Kasavubu, onde está a sede do União Democrática para o Progresso Social (UDPS), partido de Félix Tshisekedi Tshilombo, está sempre apinhado de militantes que mal arredam o pé. Os “wewa”, que na língua shiluba, significa (tu ou você), em Kinshasa são motoqueiros, muitos dos quais de origem Baluba, da província de Félix Tshisekedi, que mais fazem a festa por estes dias. E foi exactamente lá, no Kasavubu, onde Martin Fayulu pretendeu dar o seu comício ontem. Foi impedido de fazê-lo e os poucos militantes foram dispersos pela Polícia.

Os preços dos principais produtos continuam estáveis, embora faça espécie para quem é estreante nestas visitas ao Congo, o monte de francos necessários para comprar um jantar digno. O mínimo são 20 mil francos e o máximo 40, havendo lugares em que chega aos 100 mil francos.

Quando fizeram os anúncios provisórios sobre a vitória de Tshisekedi, muita gente receou alterações significativas no câmbio, mas o mercado paralelo permaneceu estável, registando uma ligeira queda.

Depois do anúncio definitivo dos resultados, por cada 100 dólares, paga-se 160 mil francos. Não mudou nada quanto aos preços da cesta básica, a tarifa dos telefones e dos transportes públicos, que embora escassos, é feito por autocarros da “Transco”, empresa de transportes do Congo. A grande maioria tem acesso ao táxi amarelo que, não raro, tem o cobrador pendurado atrás durante toda a viagem, sob o olhar dos polícias de trânsito.



Silêncio em nome da paz

O povo continua a pensar em Martin Fayulu. A larga maioria da população acredita ter votado em Fayulu e suspeita ter havido “acordos” para que Tshisekedi saísse vitorioso das presidenciais. Mas, prefere o silêncio em nome da paz.

A reportagem do Jornal de Angola procurou conversar, de modo descontraído, com muitos cidadãos congoleses e a percepção que obteve é que “há uma verdade que têm bem guardada”: o verdadeiro vencedor das eleições. Mas, mesmo face aos apelos de Fayulu para protestos em toda a RDC, a população no geral e os apoiantes, em particular, mantêm-se em silêncio e impávidos e serenos. O apelo à paz é vincado e forte. “Não me meto mais em confusão. E sempre apelo aos meus que fiquem calmos. Um dia, as coisas mudam sem que tenhamos de nos digladear uns aos outros”, diz Tinq Ganongo, uma funcionária pública.

O apelo à calma parece vir de dentro das pessoas e não de fora. “Ninguém mais quer confusão. Ninguém mais quer perder um irmão, um amigo ou familiar nestas coisas de protestos que redundam sempre em repressão da Polícia com jactos de água...”, diz outro congolês, completamente vencido pela realidade objectiva por ter percebido que o melhor é dialogar.

Na Avenida Boulevard Lumumba, tirando os habituais engarrafamentos provocados, ora pelos “Ketch”, os táxis ligeiros de cor amarela e as “combe”, já a cair da tripeça pela longevi idade, ora por situações fortuitas, próprias do trânsito, tudo corre com normalidade, sinalizando a natural necessidade de dar seguimento à vida.

Mas é verdade que o trânsito, em alguns pontos da Boulevard Lumumba, é “um pequeno inferno”, lá isso é inegável. Porém, o engarrafamento não se verifica em toda a extensão da Boulevard Lumumba, que começa no Limeté e se prolonga até à província de Bandudu. Há focos de trânsito caótico e um deles ocorre sempre e irremediavelmente na Pascal e Kingasani, bairros com uma densidade populacional extraordinária que a todos põe de sentido.

É muita gente junta! As ruas secundárias e terciárias que “desagoam” para a Boulevard mais se parecem, vistas à distancia, a um formigueiro com uma actividade que nem a chuva ou sol ardente é capaz de parar.

Actividade comercial continua intensa

A actividade comercial, quer a informal, quer a formal, continua tão intensa quanto antes das eleições. Em Pascal, existe um mercado muito grande, sublinhe-se, só se compara ao nosso antigo Roque Santeiro, só para ter uma ideia. Chama-se “Marché de la Liberté”, construída nos tempos áureos de Kabila pai. O busto de Mouzé Laurent Desiré Kabila está instalado arraiais em pleno Marche de la Liberté. É tão organizada que dá a sensação de que aquele busto tem poder de vigia. A mercadoria é acomodada a céu aberto e contam que nunca houve registo de roubos ou desvios. Tem arruamentos e postes de iluminação, entrepostos de frio, sítios para chamadas telefónicas locais e internacionais. Eles têm todos os indicativos e os preços bem tabelados por minuto. É possível efectuar ligações até para o Alasca. Para muitos, há uma vida para além das eleições. Há para muitos uma certa indiferença à realidade política, sem deixarem de exercer cidadania. “Quero apenas trabalhar e levar pão à mesa, dar educação aos meus filhos e viver. Não me importa quem ganhou ou perdeu, embora saiba quem venceu (risos). Aqui, faço a minha vida sem problema”, refere Elodie Sephora, a trabalhar no mercado há 11 anos.

Além da Marché de la Liberté, existe, em plena cidade um mercado de grande dimensão, chamado Zando. Por lá, é possível comprar de tudo um pouco. Dizem que é até possível comprar “magia ou feitiço”. Só coisas relacionadas com armas de guerra é que está vetado. Apesar disso, é cheia de gente honesta, porém, ao contrário da Marche de la liberté, no mercado do Zando, ninguém ousa sequer, deixar uma agulha em cima da bancada. Dia seguinte, os homens do alheio levam sem o mínimo de remorso.

O mercado de Gambela, de tamanho inferior ao do Zando, está situado no bairro Kasavubu, em homenagem ao primeiro Presidente da RDC, Joseph Kasavubu.

Por lá, há um pouco de tudo. Cada um destes mercados, tem as suas especificidades, puseram-nos de sentido. Apesar de na capital haver tudo controlado, houve registos de intolerância em Kaluca e Kingasani, onde os apoiantes de Tshisekedi e de Fayulu se confrontaram, havendo registo de um morto.



Kinshasa está calma

Enquanto se procedem aos preparativos da posse, o que mais se divulga é a proclamação de Tshisekedi como Presidente da RDC pelo colectivo de juizes do Tribunal Constitucional. Pouco de novo há a divulgar pela Rádio e Televisão do Congo Democrático (RTCD). A data para a tomada de posse que se previa para hoje, foi alterada para quinta-feira, 24. Mas, tudo está envolto em segredo. Nada é oficial.

Não há informações de incidentes, tirando os mencionados pela reportagem.