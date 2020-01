Mundo

Legislativas no Mali são no final de Março

As eleições legislativas no Mali realizam-se, a 29 de Março, em todo o território nacional, anunciou, ontem, o Governo num comunicado divulgado em Bamako, citado pela agência Panapress.

Fotografia: DR

A campanha eleitoral, para a primeira volta, é de 8 de Março, meia-noite e a 27 do mesmo mês, à mesma hora, precisa o documento.

Uma eventual segunda volta ocorre a 19 de Abril, nas circunscrições onde nenhum candidato ou lista de candidatos obtenha a maioria absoluta dos sufrágios expressos durante a primeira, lê-se no comunicado.

A campanha eleitoral, para a segunda volta, será aberta num dia depois da proclamação dos resultados definitivos da primeira volta, devendo encerrar a 17 de Abril, à meia-noite.

O mandato dos deputados actuais expirou em Dezembro de 2018, depois de prorrogado por três vezes devido à situação de “crise multidimensional prevalecente no Mali”.

O Diálogo Nacional Inclusivo, organizado no país de 14 a 22 de Dezembro último, recomendou “fortemente” a realização das legislativas, antes de 2 de Maio de 2020.

O escrutníno faz parte das prioridades do Governo, que procura fortalecer a luta contra os grupo armados ligados ao Estado Islâmico em conjunto com os outros países da região.Nos últimos anos o Norte do país tem sido palco de sangretos confrontos com grupos extremistas, cuja acção já vitimou milhares entre civis e militares.